Maltempo Sicilia, danni a Messina: domani tavolo tecnico

“Nelle ultime 24 ore Messina è stata colpita da un’ondata di maltempo particolarmente intensa che ha messo a dura prova il nostro territorio. Sul fronte idrogeologico, la criticità maggiore si è verificata sulla strada provinciale tra Massa San Giorgio, Massa San Nicola e Santa Lucia, dove il cedimento di una parte della carreggiata ha provocato un incidente senza gravi conseguenze per il conducente”, è quanto afferma Federico Basile, sindaco di Messina. “La Città Metropolitana è già intervenuta per realizzare un by-pass e ridurre i disagi ai residenti. Già nelle scorse ore avevamo disposto la chiusura di ville e cimiteri, e ho ritenuto necessario annullare la Mezza Maratona di Messina, che oggi avrebbe coinvolto circa 350 atleti”, rimarca Basile.

“Sono in campo Comune, Città Metropolitana, AMAM, Messinaservizi, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, impegnati senza sosta per la messa in sicurezza, la rimozione dei pericoli e il ripristino delle condizioni di normalità. Domani ho convocato un tavolo tecnico con tutti gli assessorati, le partecipate e i dipartimenti competenti per fare il punto sugli interventi già eseguiti e su quelli da programmare nell’immediato”, conclude Basile.

Maltempo Messina, ora la conta dei danni

Nelle ultime 24 ore, il territorio comunale di Messina è stato interessato da venti molto forti, generati dai resti della tempesta atlantica Goretti. In città si sono registrate raffiche di ponente che hanno superato gli 80-90km/h nella zona nord e oltre i 60km/h nella periferia sud. Alle forti raffiche di vento si sono aggiunte mareggiate, piogge e temporali localmente anche di tipo grandinigeno, con fenomeni distribuiti in maniera disomogenea sul territorio. Gli accumuli pluviometrici più significativi hanno raggiunto: 32,1mm a Portella Arena (zona nord), 36,6mm alla stazione del Geofisico (centro), 43,5mm a Bisconte, 37mm in località Guidari (zona sud).

Le mareggiate hanno colpito in modo particolare le Isole Eolie e la costa tirrenica, causando fenomeni di erosione compatibili con la forza eccezionale delle onde, che in alcune aree hanno raggiunto anche gli 8 metri di altezza. Il litorale tirrenico della città di Messina non ha riportato danni strutturali rilevanti; tuttavia, è stato necessario allertare tutti gli uffici competenti per avviare le opportune verifiche. I lungomari di Acqualadrone, Rodia e San Saba sono stati interessati dall’invasione delle onde che, pur senza causare danni strutturali, hanno determinato l’insabbiamento delle sedi stradali e il deposito di detriti.

Sul versante idrogeologico, la criticità più rilevante si è registrata sulla strada provinciale di collegamento tra Massa San Giorgio, Massa San Nicola e Santa Lucia, dove il crollo di una porzione di carreggiata ha provocato l’apertura di una profonda voragine. Un veicolo in transito è rimasto coinvolto in un incidente senza gravi conseguenze per il conducente. La Città Metropolitana di Messina è immediatamente intervenuta ed è già al lavoro, con proprie maestranze e ditte incaricate, per la realizzazione di un by-pass volto a ridurre i disagi alla popolazione.

Numerosi interventi si sono resi necessari anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno danneggiato diverse alberature, in particolare i ficus presenti in varie zone della città, e abbattuto alberi lungo le strade provinciali collinari, già compromesse da precedenti incendi. Per ragioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, il Sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura di ville e cimiteri comunali, a causa del rischio di caduta di alberi e materiali. In considerazione della persistente instabilità delle condizioni meteo, è stata inoltre annullata la Mezza Maratona di Messina, in programma nella giornata odierna, alla quale erano attesi circa 350 atleti.

Comune e Città Metropolitana stanno operando in sinergia con le società partecipate Messinaservizi Bene Comune e AMAM, con interventi di Protezione Civile e manutenzione finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, sia nelle ville che nei cimiteri cittadini. Sono già stati effettuati interventi di pulizia dei canaloni di scolo delle acque piovane nel tratto di litorale compreso tra via Santa Cecilia e Galati; non si sono registrati allagamenti lungo via Don Blasco, ad eccezione del sottopassaggio di Contesse.

I Vigili del Fuoco hanno eseguito numerosi interventi per la rimozione di alberi pericolanti, il distacco di cornicioni e allagamenti in abitazioni, operando in coordinamento con la Protezione Civile. Intensa anche l’attività della Polizia Municipale, impegnata su più fronti nel corso delle ultime 48 ore.

