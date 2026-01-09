Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti per le Eolie

Giornata difficile per i collegamenti marittimi con le Eolie: per il 2° giorno consecutivo, le condizioni meteomarine avverse hanno fermato tutti i mezzi veloci nei porti. L’unica nave operativa è la Nerea di Caronte&Tourist, che collega Milazzo a Vulcano, Lipari e Salina. La situazione si complica per Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Ginostra, isolate dalla tarda mattinata di mercoledì, con difficoltà per la mobilità e il rifornimento di generi di prima necessità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.