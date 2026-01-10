Maltempo Sicilia: forte vento e grandine nel Palermitano, fiocchi di neve fino in alta collina | FOTO e VIDEO

Freddo, pioggia e forti raffiche di vento stanno creando disagi nel Palermitano, dove si registra anche la caduta di alberi. Mentre gli accumuli pluviometrici massimi finora hanno raggiunto i 25mm nella provincia, sono le raffiche di vento fino a 80km/h, con picchi di 86km/h a Palermo, a rappresentare il pericolo maggiore. A Termini Imerese, a causa del vento, un pino si è abbattuto nell’area del Belvedere, davanti ad un pub: fortunatamente non si registrano danni a persone e strutture. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e personale della Polizia municipale. Un altro albero è caduto lungo la strada che collega Termini Imerese a Caccamo, interrompendo la circolazione stradale.

Palermo, invece, è stata interessata da una grandinata, breve ma intensa, che ha imbiancato per pochi istanti le strade. Imbiancata dalla grandine anche la Palermo-Sciacca, con disagi per gli automobilisti. Forti grandinate hanno colpito anche altri centri del Palermitano, come Prizzi, Monreale e Bisacquino. Disagi anche per pioggia e forte vento, con i Vigili del Fuoco impegnati da questa mattina in decine di interventi per alberi crollati, verande e cornicioni pericolanti e pali dell’illuminazione finiti sulle strade. Il vento ha fatto cadere dei rami sui furgoni posteggiati nella concessionaria Fiat di via Imperatore Federico, mentre in via Paulsen le raffiche hanno buttato giù un lampione. Un muro è crollato in via Re Manfredi anche a causa delle infiltrazioni provocate dalla rottura della condotta fognaria. Una situazione questa che va avanti dal 2024 più volte segnalata, ma ancora non risolta.

Inoltre, ha ripreso a nevicare a Piano Battaglia. Fiocchi di neve sono giunti fino a quote di alta collina nel Palermitano, fino a 700 metri localmente, con fenomeni misti o graupel fino a 5-600 metri.

A proposito di forte vento, una raffica di 103km/h è stata registrata in riva al mare a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Forte vento anche nel Catanese, con raffiche sui 60-70km/h nell’area etnea.

Forte grandinata a Palermo

