Maltempo Sicilia, frane e allagamenti a Siracusa: barca a vela rischia di affondare

Oltre 220 interventi in 48 ore. Prosegue senza sosta l’attività dei vigili del fuoco a Siracusa dopo l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha flagellato soprattutto il versante orientale della Sicilia. Varie le criticità riscontrate dalle frane alla rimozione di alberi e massi precipitati in strada o di cartelloni, tendoni e coperture pericolanti. E poi ancora allagamenti con diversi piani cantinati completamente invasi dall’acqua, ascensori bloccati, incendi di cavi elettrici. In zona Fonte Ciane i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un gregge, con la squadra in assetto fluviale alluvionale che ha fatto un sopralluogo accedendo direttamente dal fiume.

Al porto piccolo di Siracusa la squadra proveniente da Priolo con personale specialista in soccorso acquatico è stata impegnata per evitare l’affondamento di una imbarcazione a vela di 14 metri, che a causa delle forti mareggiate è stata danneggiata e ha imbarcato acqua. Le due persone che erano a bordo sono state portate in salvo a terra. I vigili del fuoco hanno operato con pompe idrovore per aspirare l’acqua e permettere alla barca di continuare a galleggiare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.