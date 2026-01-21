Maltempo Sicilia, il Codacons: “non riaprire le scuole senza verifiche di sicurezza”

Mentre oggi scuole e università restano chiuse a seguito dell’emergenza maltempo e sono in corso le attività di verifica e la conta dei danni, il Codacons lancia un appello alle istituzioni. “Gli edifici scolastici e universitari non devono riaprire finché non vi sia la piena certezza della loro stabilità e sicurezza”, dicono dall’associazione dei consumatori, spiegando che “l’emergenza non può considerarsi conclusa e, in una fase ancora particolarmente delicata, la riapertura delle strutture non può avvenire in modo automatico, ma deve essere subordinata a controlli puntuali, accurati e documentati sulle condizioni strutturali degli immobili destinati ad accogliere studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo”.

Il Codacons si rivolge ai Comuni, alla Regione siciliana, alle Prefetture competenti e alla Protezione civile affinché venga attivato un coordinamento straordinario, anche attraverso l’istituzione di una task force interistituzionale, in grado di procedere a “verifiche tempestive e approfondite” sullo stato di sicurezza di scuole e università prima della ripresa delle attività didattiche. “In una fase in cui si stanno ancora valutando gli effetti del maltempo – dice Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons – la priorità deve essere una sola: non consentire il rientro di studenti e personale in edifici che non offrano garanzie assolute di sicurezza. Meglio rinviare la riapertura che correre rischi evitabili”.

