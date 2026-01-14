Maltempo Sicilia: interventi Anas per neve sulle strade statali dei Nebrodi

A seguito del maltempo e delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi, Anas è intervenuta con personale e mezzi per garantire la regolare transitabilità di alcune strade statali che attraversano il territorio dei Nebrodi, in provincia di Messina. In particolare, l’Anas segnala gli interventi portati a termine fra il 9 e l’11 gennaio, lungo le strade statali 116 “Randazzo-Capo d’Orlando” e 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dove ha operato nei centri neve di Floresta e Cesarò. Per circa 48 ore, il personale Anas si è alternato con continuità per le necessarie opere di prevenzione e rimozione neve che in maniera copiosa si era riversata lungo le statali, garantendo così la viabilità durante l’intero fine settimana. Qui sono stati impiegati 10 cantonieri specializzati Anas con al seguito 4 mezzi spargisale/spazzaneve.

Interventi Anas anche lungo la strada statale 289, a Portella di Femmina Morta, un territorio nebroideo a 1.524 metri sopra il livello del mare che rappresenta il più alto valico attraversato da una strada statale in Sicilia. In questo caso sono stati impiegati 11 cantonieri specializzati Anas con al seguito 3 camion spazzaneve ed 1 trattore con pala spazzaneve.

