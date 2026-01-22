Maltempo Sicilia: interventi urgenti tra mareggiate e blackout

La Sicilia continua a fare i conti con gli effetti del ciclone Harry, che negli ultimi giorni ha colpito duramente la costa ionica e le isole Eolie, causando danni ingenti alle infrastrutture e disagi per la popolazione. A Santa Teresa di Riva, uno dei paesi più colpiti della provincia di Messina, la notte è stata dedicata al ripristino dei servizi essenziali. I tecnici dell’Enel hanno installato gruppi elettrogeni nelle zone di piazza Porto Salvo e del Gambero per ridare luce alla cittadina. Parallelamente, si lavora per ripristinare l’approvvigionamento idrico, seriamente compromesso dalla distruzione della condotta principale a causa delle mareggiate. Per alimentare la zona sud del paese, è stato realizzato un bypass provvisorio. Il sindaco Danilo Lo Giudice ha inoltre annunciato l’intervento dell’Esercito.

Non meno critici sono i danni registrati nelle isole Eolie. L’autorità marittima di Lipari ha deciso di interdire lo scalo di Stromboli in attesa di un sopralluogo tecnico previsto per oggi. Nel frattempo, aliscafi e navi non potranno effettuare collegamenti con l’isola, costringendo alcuni cittadini a raggiungere Ginostra in gommone per poter partire. I collegamenti con le altre isole sono invece tornati alla normalità.

Le mareggiate hanno provocato danni anche all’isola di Alicudi, compromettendo seriamente l’elipista e la stradina di collegamento con l’abitato, creando ulteriori difficoltà per i residenti e i servizi di emergenza.

