Maltempo Sicilia, mareggiata a Capo Passero: l’onda gigante che sfida la costa

Nel pomeriggio del 19 gennaio 2026, l’isola di Capo Passero, a Portopalo (Siracusa), è diventata teatro di uno spettacolo naturale potente e quasi irreale: una mareggiata violenta, spinta dal vento e dall’energia del mare in tempesta, ha trasformato la costa in un palcoscenico di schiuma, spruzzi e fragore. Lo scatto di Giovanni Tumino cattura l’attimo esatto in cui un’onda si alza e si frantuma contro le rocce, formando un’imponente colonna bianca che sembra esplodere verso il cielo. È un’immagine che racconta tutto: la forza del mare d’inverno, l’aria densa e scura di pioggia e sale, e quell’atmosfera sospesa che precede ogni grande tempesta.

A dominare la scena si staglia la struttura fortificata della costa: severa, compatta, quasi scolpita nella pietra. Il contrasto è netto e suggestivo: la solidità della terra contro l’instabilità del mare, la storia ferma mentre la natura si scatena. L’inquadratura avvicina i piani e amplifica la drammaticità: mare, scogli e architettura sembrano uniti in un unico respiro, mentre lo spruzzo dell’onda diventa il vero protagonista, un “mostro” bianco e luminoso nel grigio del cielo. Un istante che dura un battito, ma che la fotografia rende eterno.

