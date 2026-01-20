Maltempo Sicilia, mareggiata storica ad Acitrezza: le onde travolgono i faraglioni | VIDEO

Acitrezza sotto assedio del mare. Nelle immagini del video, girate da una posizione panoramica sopra l’abitato, si vede chiaramente una mareggiata di intensità eccezionale che investe in pieno i faraglioni, trasformando la costa in un unico fronte bianco di spuma, vento e schianti. Il cielo è chiuso, lattiginoso, quasi senza profondità: una coltre grigia che accompagna il maltempo. Sotto, il mare è agitato, nervoso, increspato da raffiche che strappano onde continue e le spingono verso riva come colpi a ripetizione. E quando l’onda arriva, non “rompe”: esplode.

L’impatto sui faraglioni: onde come muri d’acqua

Nel filmato si distinguono bene i momenti più impressionanti: le onde raggiungono i faraglioni e, invece di spegnersi sulla roccia, si innalzano in colonne di schiuma, avvolgendoli completamente. A tratti la roccia scompare dietro una nube d’acqua: segno di una forza fuori scala rispetto a una normale giornata ventosa.

La sequenza più forte arriva quando un’onda, più alta delle altre, centra il faraglione principale: lo spray si alza come un ventaglio gigante e ricade subito dopo in un vortice bianco, mentre altre ondate si accumulano alle spalle, pronte a colpire ancora.

Il paese osserva: paura e fascino di uno spettacolo estremo

In primo piano, l’abitato di Acitrezza appare quasi immobile, come sospeso: case addossate, tetti bagnati, palme piegate dal vento. La scena restituisce il contrasto tipico di questi eventi: da un lato lo stupore per la potenza della natura, dall’altro l’apprensione per i possibili danni lungo costa e nei punti più esposti.

Il video rende evidente anche un dettaglio importante: la mareggiata non è “una singola ondata”, ma un fenomeno continuo, insistente, dove il mare non concede pause e ogni frangente arriva più cattivo del precedente. Quella ripresa ad Acitrezza non è una semplice burrasca: è una mareggiata storica, di quelle che restano impresse.

