Maltempo Sicilia, mareggiate al Porto di Catania: imbarcazioni in difficoltà | VIDEO

Prosegue l’ondata di maltempo sul litorale orientale siciliano e il Porto di Catania torna a fare i conti con gli effetti delle mareggiate in corso. Le immagini registrate nelle ultime ore documentano una situazione critica nello specchio d’acqua interno: diverse imbarcazioni, soprattutto di piccole dimensioni, risultano sballottate violentemente dalle onde, con evidenti difficoltà di tenuta degli ormeggi. Nel video di Samuele Randazzo per “Tornado in Italia” si notano barche che urtano ripetutamente contro le banchine e tra loro, mentre il moto ondoso invade la zona di attracco. In alcuni casi, le imbarcazioni appaiono parzialmente sommerse o inclinate, segno di possibili infiltrazioni e danni agli scafi. La forza del mare avrebbe inoltre provocato cedimenti e rotture nei sistemi di ormeggio, con cavi in tensione e mezzi costretti a movimenti incontrollati.

A rendere ancora più pericolosa la situazione è la presenza di elementi galleggianti e strutture mobili che vengono trascinate dall’acqua, con il rischio di impatti e ulteriori danneggiamenti. L’area appare investita da un continuo frangere di onde, che impedisce operazioni rapide di messa in sicurezza e aumenta la probabilità di incidenti. Le mareggiate, alimentate da vento sostenuto e mare molto mosso, stanno mettendo sotto pressione l’intero comparto portuale, con disagi e preoccupazioni tra operatori e proprietari delle imbarcazioni.

