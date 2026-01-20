Maltempo Sicilia, Milazzo nella morsa del Ciclone Harry: “non uscite di casa”

“Dalle prime ore di questa mattina è in corso un capillare controllo del territorio da parte del Comune di Milazzo con il supporto della Protezione Civile, della Polizia Municipale e del personale tecnico e manutentivo“: è quanto spiega l’Amministrazione Comunale in una nota. “I torrenti Mela e Floripotema che registrano un aumento del livello dell’acqua, sono continuamente monitorati, mentre criticità si registrano nella SP 74 (litoranea di Ponente), all’altezza del civico 152 per un notevole accumulo di acqua su oltre metà della carreggiata e nella via Firenze, la stradina che conduce alla rotatoria di Corriolo che è stata chiusa in quanto non percorribile. Nella zona di levante al momento le problematiche più serie riguardano i porticcioli e alcune imbarcazioni”.

Il sindaco ha nuovamente raccomandato ai cittadini “la massima prudenza e di evitare di uscire da case se non per improrogabili necessità. Qualora dovessero farlo di essere prudenti alla guida e comunque di tenersi lontano dalle spiagge e passeggiate di levante“, conclude la nota.

