Maltempo Sicilia: nevica anche a Randazzo sui 700 metri di quota, l’inverno non molla | VIDEO

La Sicilia torna a sorprendere con uno scenario pienamente invernale: anche nelle ultime ore la neve ha fatto la sua comparsa anche a Randazzo, nel versante nord-occidentale dell’Etna, a circa 765 metri di quota, confermando la portata dell’irruzione fredda che sta interessando l’area mediterranea centrale. Un evento tutt’altro che scontato per il mese di gennaio sull’isola, soprattutto alle quote collinari. Alla base di questo episodio c’è l’afflusso di aria fredda di origine balcanica, che continua a scorrere verso sud interessando il Sud Italia. In Sicilia, la presenza di residua instabilità sul Tirreno ha favorito fino a queste ore la formazione di rovesci irregolari, capaci di trasformarsi in neve sui rilievi settentrionali e localmente anche sull’Etna e sui Nebrodi, con fiocchi osservati in alcuni casi sotto i 1000 metri, specie tra Messinese ed area etnea.

Questa fase fredda è però destinata a esaurirsi gradualmente, lasciando spazio a una temporanea pausa atmosferica. Nei prossimi giorni un rinforzo dell’alta pressione si estenderà verso il Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo più stabile e spesso soleggiato. Già dalla giornata di lunedì 13 il miglioramento sarà evidente, anche se il clima resterà freddo, soprattutto durante la notte: i cieli sereni favoriranno infatti un marcato raffreddamento notturno con temperature in calo su molte zone interne.

Tra martedì e giovedì, correnti più miti in quota associate a un promontorio subtropicale determineranno un sensibile rialzo termico soprattutto ai piani medi dell’atmosfera, con valori a 850 hPa (circa 1500 metri) fino a 7–8°C, nettamente superiori alle medie del periodo. Nonostante ciò, la neve riuscirà a resistere alle quote più elevate, grazie al raffreddamento accumulato nei giorni precedenti.

Sulle coste, la possibile presenza di Scirocco potrà favorire un clima più mite di giorno, mentre nelle ore notturne persisteranno condizioni più fredde. Questo assetto dovrebbe accompagnare la Sicilia almeno fino a giovedì, mentre nel prossimo fine settimana si intravede un possibile nuovo peggioramento, ancora incerto sia nei tempi sia nella reale capacità di riportare condizioni invernali strutturate nella seconda parte del mese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.