Maltempo Sicilia, Pantelleria flagellata dal Mega-Ciclone Harry: cancellati tutti i voli

Una giornata di pesanti disagi quella odierna per l’aeroporto di Pantelleria, dove le avverse condizioni meteorologiche hanno imposto un fermo totale ai collegamenti aerei. Il protagonista assoluto è un fortissimo vento di burrasca che, fin dalle prime luci dell’alba, sta sferzando l’isola con raffiche violentissime e costanti. Le rilevazioni meteo confermano che da questa mattina la velocità del vento si mantiene stabilmente tra i 90 e i 110km/h, rendendo di fatto impossibile garantire i parametri minimi di sicurezza per le manovre di decollo e atterraggio.

Questa morsa climatica ha costretto la compagnia DAT a cancellare tutte le operazioni programmate per la giornata del 19 gennaio 2026. La situazione è apparsa critica già al mattino presto, quando il volo DX1832 diretto a Trapani, inizialmente previsto per le ore 07:00, è stato ufficialmente soppresso a causa dell’impossibilità di operare sulla pista. Medesima sorte è toccata al collegamento DX1822 delle 09:35 verso l’aeroporto di Palermo, lasciando a terra numerosi passeggeri mentre le condizioni atmosferiche continuavano a peggiorare drasticamente.

Nonostante il monitoraggio costante delle autorità, l’intensità del vento non ha concesso alcuna tregua, impedendo lo svolgimento anche dei voli pomeridiani e serali. Il tabellone delle partenze ha progressivamente confermato la cancellazione del volo DX1826 per Palermo delle 15:35 e, infine, del volo DX1836 delle 18:20 verso Trapani. La lunga scia di scritte rosse sui monitor dell’aerostazione è la testimonianza visiva di un’isola che resta isolata dal resto della Sicilia, piegata dalla forza degli elementi che continua a dettare l’agenda dei trasporti.

Le autorità aeroportuali e la compagnia aerea raccomandano vivamente ai viaggiatori di non recarsi allo scalo senza aver prima verificato lo stato del proprio volo e di consultare costantemente i canali ufficiali per aggiornamenti sulla ripresa della normale operatività, che rimane strettamente subordinata a un calo dell’intensità del vento nelle prossime ore, difficile secondo le previsioni. Anzi. Tra stasera e domani entreremo nella fase clou del Mega-Ciclone Harry, il vento si intensificherà e probabilmente a Pantelleria si tornerà a volare soltanto dopodomani, mercoledì 21 gennaio. Nelle prossime ore possibili cancellazioni dei voli anche in altri scali siciliani e calabresi.

