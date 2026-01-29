Maltempo Sicilia, pioggia e forte vento nel Palermitano: furgone ribaltato sulla A19, interventi dei Vigili del Fuoco

Il forte vento e la pioggia stanno provocato diversi disagi nelle ultime ore a Palermo e in provincia. Le raffiche di vento raggiungono gli 80-90km/h. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un furgone con scala per traslochi si è rovesciato mentre percorreva la strada tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. A causare l’incidente sarebbero state le forti raffiche di vento che da ore stanno interessando la zona. Non si registrano feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo pesante e per mettere in sicurezza il tratto e gli agenti della Polizia stradale di Buonfornello per regolare il traffico. A Palermo, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio in un capanno di pertinenza di un’abitazione nella zona di Villa Tasca. Non ci sono stati feriti. Sono in corso indagini per accertate le cause del rogo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.