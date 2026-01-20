Maltempo Sicilia, Roccalumera travolta dalla mareggiata: il mare divora il Lungomare | VIDEO

È una notte che difficilmente verrà dimenticata. La furia del mare in burrasca si abbatte con violenza inaudita su Roccalumera trasformando il lungomare in un campo di battaglia: onde altissime, schiuma, vento e pioggia battente. In pochi minuti il mare supera le barriere e irrompe sulla carreggiata, “mangiandosi” tutto ciò che trova davanti. Le immagini del video diffuso online documentano una scena impressionante: l’acqua invade la strada come un fiume in piena, trascinando sabbia, pietre, legname e detriti. Alcuni tratti del lungomare vengono letteralmente sommersi, mentre la mareggiata continua a colpire senza sosta, con ondate che si infrangono con boati assordanti.

La situazione diventa drammatica quando il mare riesce a spingersi ancora oltre: l’acqua arriva fin dentro alcune abitazioni al piano terra e nei locali più esposti, generando panico tra i residenti. È una scena da incubo: Roccalumera bloccata, la circolazione quasi impossibile, il lungomare trasformato in una trappola scivolosa e pericolosa. In diversi punti si notano accumuli di materiale trasportato dalle onde, segno della violenza dell’impatto del mare contro la costa.

A preoccupare non sono solo i danni immediati, ma anche il rischio legato al perdurare del maltempo: con un mare così agitato, basta poco perché la situazione peggiori ulteriormente, con nuove ondate capaci di allagare nuovamente strade e abitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.