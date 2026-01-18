Maltempo Sicilia, scatta l’allerta rossa sulla costa ionica tra Messina e Catania

Sicilia divisa nell’allerta meteo diramata per domani dal dipartimento regionale della Protezione civile: rossa sulla costiera ionica tra Messina e Catania, arancione per il settore centro-orientale e gialla per quello centro-occidentale. Le previsioni per le prossime 24-36 ore sono di venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione da martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta, forti mareggiate sulle coste esposte precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali quantitativi cumulati molto elevati fenomeni con rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e locali grandinate.

