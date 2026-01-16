Maltempo Sicilia, sindaco di Catania: “allerta meteo preventiva, disposto un piano di sicurezza”

“Le previsioni meteo per lunedì e martedì ci hanno indotto a predisporre un piano di sicurezza con la Protezione Civile. Speriamo la situazione migliori, considerata la tendenza che per adesso segnala venti molto forti, onde alte e pioggia. Dobbiamo attendere il bollettino ufficiale che sarà diramato domenica pomeriggio per confermare o meno l’allerta“. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania a proposito dell’allertamento meteo preventivo emesso dalla Protezione Civile regionale per il 19 e il 20 gennaio prossimi.

