Maltempo Sicilia, soccorsi due uomini bloccati per l’innalzamento del fiume Simeto a Maniace | VIDEO

Elicottero e squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato questa mattina lungo il fiume Simeto, nel territorio di Maniace (Catania), per il soccorso di due uomini in difficoltà da ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. L’intervento è stato effettuato dall’elicottero Drago VF156 del reparto volo di Catania, in coordinamento con le squadre di terra.

