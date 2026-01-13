Maltempo Sicilia, sopralluogo a Lipari dopo le mareggiate | FOTO

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo istituzionale sull’isola di Lipari, che ha visto la partecipazione del direttore generale della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Campagna, del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti e del Consigliere Metropolitano Antonino Russo. Quest’ultimo aveva già sollecitato un intervento urgente attraverso una nota ufficiale nella giornata di domenica. I rappresentanti dell’ente si sono recati nella frazione di Acquacalda per verificare direttamente le criticità causate dalle recenti mareggiate che hanno interessato il territorio. Particolare attenzione è stata rivolta alla Strada Provinciale 180, infrastruttura strategica per i collegamenti dell’area, che ha subito danni e disagi a causa dell’azione del mare. Le mareggiate hanno infatti messo in evidenza problemi legati alla sicurezza della carreggiata, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sull’incolumità degli utenti. Il sopralluogo ha consentito di acquisire un quadro dettagliato della situazione, utile a individuare le misure più opportune da adottare nel breve e medio periodo. Al termine degli incontri, il direttore generale Giuseppe Campagna ha annunciato la predisposizione di un tavolo tecnico, che riunisca il Comune di Lipari e gli enti interessati, finalizzato al coordinamento degli interventi necessari.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha ribadito l’attenzione dell’ente verso il territorio eoliano: “La Città Metropolitana è vicina ai cittadini e continuerà a monitorare con la massima attenzione le criticità della Strada Provinciale 180. Il lavoro congiunto con il Comune e la Protezione Civile è fondamentale per garantire soluzioni efficaci e tempestive“. “La sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini – ha aggiunto Basile – rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in un contesto in cui eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti“.