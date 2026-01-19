Maltempo Sicilia: sospesi gli aliscafi per le Eolie, scuole chiuse a Lipari e Salina

A causa delle avverse condizioni meteo sono sospesi i collegamenti marittimi veloci da e per le Eolie. L’unico mezzo a viaggiare, con riserva di approdo, negli scali di Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina, Filicudi e Alicudi è la nave Nerea di Caronte&Tourist isole minori. Costante il monitoraggio, anche in previsione del peggioramento atteso nelle prossime ore. Le scuole del Comune di Lipari e dell’isola di Salina, a seguito di ordinanza sindacale, sono chiuse e lo saranno anche domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.