Maltempo Sicilia, tavolo tecnico a Messina: vari interventi pianificati dopo i danni subiti

“In queste ore abbiamo già effettuato numerosi interventi all’interno delle ville comunali e dei cimiteri per ristabilire sicurezza e decoro“, comunica il sindaco di Messina, Federico Basile, dopo la conclusione del tavolo tecnico a Palazzo Zanca a seguito del maltempo che ha investito il territorio nei giorni scorsi con forti piogge, forte vento e neve sui Nebrodi. “Per Massa San Nicola è già stata individuata una soluzione: verrà ripristinata la viabilità con la realizzazione di un bypass. Domani i rocciatori saranno operativi sul costone Santo Stefano Briga/Rocca Celi per mettere in sicurezza la parte franata. Interventi programmati anche per il ripristino del muretto ceduto lungo la SP verso Altolia”, rimarca Basile.

“Continuiamo a lavorare, insieme a tutte le squadre tecniche e operative, per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini”, conclude il primo cittadino.

