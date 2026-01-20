Maltempo Sicilia: torna la paura a Scaletta Zanclea, onde altissime | VIDEO

A Scaletta Zanclea, nella fascia jonica messinese, dove l’1 ottobre del 2009 ci fu una violenta alluvione, torna la paura. Le onde sono altissime e l’acqua del mare ha raggiunto anche il pian terreno di alcune abitazioni e l’interno di diverse attività commerciali. “A Scaletta Zanclea non abbiamo un lungomare – spiega il sindaco Gianfranco Moschella – C’è un canale che collega il paese con la spiaggia. E l’acqua del mare ha raggiunto con violenza il paese. Al momento per fortuna non si contano grossi danni. Qualche vetrina danneggiata e tanta sabbia nelle strade. Ma stiamo monitorando costantemente la situazione. Le onde del mare sono altissime. Scaletta Zanclea è uno dei paesi più esposti proprio perché non c’è un lungomare”. L’alluvione del 2009 colpì il comune di Scaletta Zanclea e le frazioni messinesi di Giampilieri, Altolia, Molino, Briga e Pezzolo. Una tragedia in cui morirono 37 persone.

