Maltempo Sicilia, torrente a rischio esondazione, evacuate 22 persone a Randazzo

Il maltempo ha creato disagi a Randazzo (Catania), dove le intense precipitazioni hanno indotto l’amministrazione comunale locale a disporre, in via precauzionale, l’evacuazione di 8 nuclei familiari per un totale di 22 persone, dalle abitazioni site in via Pozzo, area prossima al torrente Annunziata, ritenuta a rischio di esondazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia. Dei 22 evacuati, 17 persone hanno trovato sistemazione da familiari, mentre 5 sono state alloggiate, a cura del Comune, in un hotel della zona.

