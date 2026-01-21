Maltempo Sicilia: un ferito nel ragusano, danni al ristorante di Montalbano

Il ciclone Harry ha devastato il litorale ibleo procurando danni ingenti agli chalet che costellano le spiagge del Ragusano. Situazione compromessa anche in molti impianti serricoli della cosiddetta fascia trasformata; le aziende stanno comunicando a Confagricoltura e Coldiretti le prime stime che si presume possano essere pronte per domattina. A Pozzallo distrutto il lido ‘Copacabana’; danni al moletto di Marina di Modica, punte Regilione e Maganuco, al lungomare di Sampieri e agli chalet Pappafico, Patapata e Kiosko, e a Donnalucata e Playa Grande nello Sciclitano; a Marina di Ragusa danni ingenti agli chalet Boga, Margarita beach, Da Serafino/Lido Azzurro, LaOla, al circolo dei pescatori di piazza Dogana e ai circoli velici Scirocco e Andrea Doria.

A Santa Croce Camerina è il ristorante Enzo a mare a Punta secca, luogo reso celebre anche dalla fiction “Il commissario Montalbano” a presentarsi con danni ingenti, completamente distrutto il lido delle Anticaglie. A Marina di Acate problemi per una strada nei pressi di Macconi. Allagamenti in tutta la provincia, molti interventi per pali e alberi caduti e per qualche tabellone pubblicitario instabile o abbattuto; preoccupa la situazione nelle campagne. Stamani ricognizione nelle scuole in tutta la provincia. Domani gli studenti rientreranno in aula dopo 3 giorni di chiusura totale. Un solo ferito in pronto soccorso riconducibile al maltempo: a Vittoria un uomo si è fratturato una spalla dopo l’impatto con il cassone del camion con cui stava lavorando e che gli è finito addosso per il forte vento.

