Maltempo Sicilia, vette imbiancate sulle Madonie: grandine e neve sotto gli 800 metri | FOTO

Con il calo delle temperature, la neve è arrivata anche in Sicilia. Oltre ai Nebrodi, nel Messinese, imbiancate anche le vette delle Madonie, nel Palermitano. Il maltempo ha portato grandine e neve anche sotto gli 800 metri, oltre a pioggia e vento forte. Disagi si registrano in alcuni comuni del Palermitano.

