Maltempo, sospese lezioni a Nefza: allerta vento fino a 120 km/h

La Commissione regionale per la prevenzione delle catastrofi del governatorato di Beja, in Tunisia, ha deciso di sospendere le lezioni domani in tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, nonché nei centri di formazione professionale, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della delegazione di Nefza. La decisione è stata adottata a seguito delle persistenti condizioni meteorologiche avverse nella regione e delle avvertenze diramate dall’Istituto nazionale di meteorologia (Inm). Quest’ultimo ha annunciato l’arrivo, a partire da domani e per l’intero fine settimana, di un’ondata di maltempo caratterizzata da forti raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 120 chilometri orari nelle regioni del nord, del nord-est e del nord-ovest del Paese. Le autorità locali hanno invitato i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione delle condizioni meteo.