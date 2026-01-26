Maltempo Spagna, allerta rossa in Galizia per la tempesta Joseph: scuole chiuse anche domani

Dopo il passaggio della burrasca ‘Ingrid’, la tempesta ‘Joseph’ ha sferzato oggi il nord-ovest della Spagna, colpendo con particolare intensità la Galizia, dove è stata dichiarata l‘allerta rossa per piogge e rischio massimo di inondazioni nell’entroterra della provincia di Pontevedra. L’allarme alla popolazione con il sistema ‘ES-Alert’ di messaggeria telefonica, con la raccomandazione alla massima cautela e a non avvicinarsi ai corsi d’acqua, a rischio di esondazione per le piogge alluvionali, resterà in vigore fino all’alba di martedì 27 gennaio. La Giunta della Galizia ha disposto oggi la sospensione delle lezioni in una ventina di comuni di Pontevedra, che resterà in vigore anche per domani.

Il Governatore della regione, Alfonso Rueda, ha fatto appello alla “massima prudenza” a fonte di un evento meteorologico definito “eccezionale“, sottolineando che si tratta del primo avviso rosso per piogge in oltre 20 anni nella regione. Secondo l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), nel sud della Galizia potrebbero cadere oltre 120mm di pioggia in 12 ore, aumentando il rischio di inondazioni.