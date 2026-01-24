Maltempo Spagna, Barcellona si risveglia in pieno inverno: neve e temperature prossime allo zero. Lo stesso fiume polare punta ora l’Italia | VIDEO

Una violenta tempesta invernale di matrice nord-atlantica sta attraversando in queste ore la Penisola Iberica, riportando condizioni meteo pienamente invernali su vaste aree della Spagna. Al centro della scena c’è il ciclone Ingrid, una profonda depressione formatasi sull’Atlantico orientale e intensificatasi rapidamente al largo della costa occidentale spagnola, capace di innescare una fase di maltempo esteso e severo. L’ingresso di aria polare marittima associata al sistema depressionario sta determinando un brusco calo delle temperature e nevicate a quote insolitamente basse, localmente inferiori ai 300–400 metri. Episodi di neve sono stati segnalati anche in aree simboliche come il Tibidabo, sopra Barcellona, dove i fiocchi si sono spinti fino alle alture urbane con temperature prossime allo zero. Più all’interno, tra Castilla-La Mancha e sud-est peninsulare, località come Riópar Viejo, in provincia di Albacete, hanno visto il paesaggio trasformarsi rapidamente in uno scenario tipicamente invernale.

Sui rilievi, la combinazione tra aria fredda, precipitazioni intense e vento sostenuto sta dando luogo a vere e proprie bufere di neve, con visibilità ridotta e condizioni critiche per la viabilità. Parallelamente, il fronte oceanico della tempesta sta colpendo duramente le coste settentrionali della Penisola Iberica: tra Galizia e Mar Cantabrico si registrano mareggiate imponenti, con onde comprese tra 5 e 8 metri, localmente superiori negli episodi più intensi. I venti tempestosi associati al ciclone stanno creando disagi alla navigazione, alle infrastrutture costiere e ai collegamenti terrestri.

Dinamica atmosferica: un classico affondo nord-atlantico

Dal punto di vista sinottico, Ingrid rappresenta un esempio emblematico di ciclogenesi nord-atlantica in grado di trasferire energia e aria fredda verso l’Europa sud-occidentale. Il forte gradiente barico tra Atlantico e continente europeo ha favorito l’incanalamento di correnti polari marittime, con un mix di instabilità, rovesci intensi e rapido raffreddamento nei bassi strati. Si tratta di una configurazione tipica delle fasi invernali più dinamiche, quando il flusso zonale viene interrotto da affondi meridiani di aria fredda.

Verso l’Italia: nuova irruzione fredda in arrivo

Questo stesso fiume d’aria polare, dopo aver colpito duramente la Penisola Iberica, è destinato a scivolare verso est nelle prossime ore, raggiungendo il Mediterraneo centrale. L’Italia si prepara quindi a vivere una nuova fase di instabilità invernale, con un deciso calo delle temperature, venti forti e un contesto atmosferico nuovamente favorevole a nevicate a bassa quota, soprattutto sui settori più esposti alle correnti settentrionali.

Le regioni adriatiche, le aree appenniniche e parte del Nord potrebbero risentire maggiormente di questo afflusso freddo, mentre il quadro generale conferma un inverno tutt’altro che statico. A livello emisferico, infatti, la circolazione continua a mostrare segnali di forte dinamicità, con scambi meridiani frequenti e una propensione a nuovi impulsi freddi verso l’Europa.

Un inverno che resta protagonista

L’episodio legato al ciclone Ingrid non è un evento isolato, ma si inserisce in una sequenza di configurazioni che stanno mantenendo elevata l’attività atmosferica sul bacino euro-atlantico. Per l’Italia, questo significa un prosieguo di stagione caratterizzato da rapidi cambi di scenario, alternanza di fasi perturbate e ritorni di aria fredda, con l’inverno che continua a giocare un ruolo da protagonista anche nel cuore della stagione.