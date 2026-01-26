Maltempo Spagna: sospesa la ferrovia tra Santander e Bilbao

Il collegamento ferroviario tra Santander e Bilbao, in Spagna, è attualmente interrotto a causa del maltempo. Il collegamento tra le città di Orejo (Marina de Cudeyo) e Karrantza (Bizkaia) è sospeso dalle 23:01 di ieri sera. Inoltre, si è verificato un altro incidente sovrapposto al precedente sulla stessa linea, questa volta tra le stazioni di Aranguren (Bizkaia) e Orejo, che oggi ha causato un’interruzione del servizio dalle 14:44. Un veicolo di ispezione sta analizzando il binario e l’area circostante per garantirne la sicurezza e, al momento, non è prevista una data di ripresa del servizio, secondo le stesse fonti. Adif ha riferito questa mattina che le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto alla sospensione del collegamento Oviedo-Santander tra Llanes (Asturie) e Cabezon de la Sal, sebbene il servizio sia stato ripristinato entro mezzogiorno.