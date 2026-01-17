Maltempo sulla Penisola Iberica: prime nevicate sui monti del Portogallo, Serra da Estrela imbiancata | FOTO

Una circolazione depressionaria in movimento sulla Penisola Iberica sta modificando in modo sensibile il quadro meteorologico del Portogallo, favorendo l’ingresso di aria progressivamente più fredda in quota. Questa evoluzione sta creando le condizioni ideali per il ritorno della neve sulle principali aree montuose del centro-nord del Paese, un evento tutt’altro che frequente alle latitudini portoghesi e per questo di particolare interesse meteorologico.

Serra da Estrela: il cuore dell’evento nevoso

La zona più esposta a questa fase invernale è la Serra da Estrela, il massiccio più elevato del Portogallo continentale. Qui il profilo termico verticale risulta favorevole alle precipitazioni nevose fino alle quote del comprensorio sciistico, con temperature prossime o localmente inferiori allo zero termico oltre i 1800–2000 metri.

Nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni sono attesi rovesci di neve da deboli a moderati, con fasi localmente più intense in concomitanza con il passaggio dei fronti associati alla depressione. Gli accumuli tenderanno a risultare più significativi nell’area della Torre, la vetta più alta del massiccio, e lungo i crinali esposti ai flussi umidi occidentali, dove l’orografia favorisce una maggiore condensazione.

Serra do Marão: scenario più marginale

Più limitata, invece, la probabilità di nevicate sulla Serra do Marão. In questo settore lo strato d’aria fredda appare meno profondo, con le isoterme prossime allo 0 °C confinate alle sole cime più elevate. Di conseguenza, le precipitazioni si presenteranno prevalentemente sotto forma di pioggia, con possibili episodi di neve mista o graupel alle quote maggiori, ma con scarse possibilità di accumuli significativi al suolo al di sotto delle vette principali.

Un evento rilevante nel contesto iberico

Questa fase evidenzia come, anche nel clima atlantico-mediterraneo del Portogallo, specifiche configurazioni sinottiche possano favorire episodi invernali degni di nota, soprattutto sui rilievi. Per gli appassionati di meteorologia e per le attività montane, la Serra da Estrela torna così al centro dell’attenzione, confermandosi l’area più sensibile agli afflussi freddi in quota.

Nei prossimi aggiornamenti sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della depressione iberica, poiché lievi variazioni termiche o di traiettoria potrebbero influenzare in modo significativo quota neve e accumuli, rendendo l’evento ancora più interessante dal punto di vista meteo-climatico.