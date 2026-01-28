Maltempo sulla Tuscia, piogge e vento mettono in ginocchio il Viterbese

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito duramente la Tuscia, causando disagi diffusi su gran parte della provincia di Viterbo. Piogge persistenti e forti raffiche di vento si sono abbattute sul territorio fin dalle prime ore della notte, provocando allagamenti, problemi alla viabilità e la caduta di alberi e rami sulle strade principali. La Protezione civile aveva diramato un’allerta gialla per criticità idrogeologica, idraulica e vento, valida per le prime ore del 28 gennaio. Le previsioni sono state confermate: precipitazioni abbondanti, rovesci intensi, attività elettrica e venti fino a burrasca, soprattutto sui rilievi e nelle aree più esposte.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in una dozzina di interventi, concentrati soprattutto sulla rimozione di alberi caduti e sulla gestione di infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Situazioni critiche si sono registrate a Montefiascone e lungo la Cimina, dove rami di grandi dimensioni hanno bloccato la circolazione.

Disagi anche a Vignanello, dove un blackout ha portato alla chiusura di scuole. Fortunatamente non si segnalano feriti.

