Maltempo, tempesta senza tregua sul Sud Italia: è la seconda notte di caos nei cieli tra voli dirottati e paura

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta tenendo sotto scacco il Sud d’Italia, trasformando per la seconda serata consecutiva i cieli in un teatro di disagi e manovre d’emergenza. Dopo le pesanti criticità registrate già nella giornata di ieri, la situazione è tornata a farsi drammatica nelle ultime ore, colpendo duramente gli scali calabresi e siciliani. Il vento impetuoso e le forti turbolenze hanno reso ogni tentativo di atterraggio una sfida estrema per i piloti, costretti a misurarsi con condizioni meteorologiche che non lasciano spazio di manovra.

Il fulcro dell’emergenza si è spostato con particolare violenza sull’aeroporto di Palermo Punta Raisi, dove diversi velivoli si sono trovati intrappolati in una morsa di correnti avverse. Le condizioni meteorologiche proibitive hanno obbligato le torri di controllo e i comandanti a prendere decisioni drastiche per garantire la sicurezza dei passeggeri, in un clima di incertezza che sta mettendo a dura prova l’intero sistema dei trasporti aerei del Sud Italia.

Tra gli episodi più critici della serata spicca il volo Ryanair proveniente da Torino, che dopo aver tentato invano di toccare il suolo palermitano è stato costretto a rinunciare e a cambiare rotta verso Roma Fiumicino. Una sorte identica è toccata al collegamento partito da Bratislava e diretto sempre verso il capoluogo siciliano: nonostante i ripetuti e complessi tentativi di avvicinamento, la furia degli elementi ha impedito il completamento della manovra, imponendo anche in questo caso una deviazione d’urgenza verso lo scalo della Capitale. La persistenza del maltempo continua dunque a paralizzare i collegamenti, lasciando centinaia di viaggiatori nel limbo di una seconda notte di pura emergenza climatica.

