Maltempo Toscana, due frane sulla SR302 Brisighellese Ravennate

Sulla SR302 Brisighellese Ravennate, tra il Comune di Vaglia (Firenze) e il Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), in località Mulinaccio, molto probabilmente a causa delle forti piogge di questi giorni, si è verificata una frana sul lato monte. Sul posto, dopo la segnalazione da parte dei Carabinieri di Borgo, sono intervenuti la Polizia provinciale della Città metropolitana di Firenze e gli operatori della viabilità della Metrocittà. Sono stati collocati un new jersey in cemento per il contenimento della frana e un semaforo per consentire il senso unico alternato sul lato valle. Un altro smottamento si è verificato nel comune di Borgo, in località Madonna dei tre fiumi. Anche in questo caso stabilito il senso unico alternato.

