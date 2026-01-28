Maltempo Toscana, fiumi strettamente monitorati | VIDEO

“Situazione fiumi al momento sotto controllo con sistema di Protezione Civile della Toscana“: è quanto rende noto il Presidente della Regione Eugenio Giani, riportando inoltre che sono in funzione gli impianti Senice-Quadrelli a Quarrata, Castelletti di Signa, Agnaccino tra Montemurlo e Montale con il Consorzio di Bonifica; prossime all’attivazione, in caso di livelli idrometrici ancora crescenti le casse di espansione della Filimortula, Case Carlesi e Lavacchione.

Giani fa anche il punto sui fiumi, in dettaglio vengono riportati:

Ombrone Pistoiese a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano al secondo livello, in calo al primo livello a Pontelungo;

Brana ad Agliana al secondo livello;

Bisenzio a Gamberame e San Piero a Ponti al primo livello;

Stella a Quarrata in calo al primo livello;

Tora a Collesalvetti in calo al secondo livello;

Ozzeri al primo livello a Lucca.

