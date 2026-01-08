Maltempo Toscana, il sindaco di Massa chiude gli accessi a mare e scogliere

In seguito all’allerta arancione per mareggiate diramata per domani sulla costa della Toscana centro-settentrionale, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha firmato questo pomeriggio un’ordinanza in cui si dispone la chiusura di tutti gli accessi al mare, l’interdizione dell’accesso alle scogliere del territorio comunale; la chiusura del lungomare di Ponente, nel tratto compreso tra via Fortino di S. Francesco e via Ernesto Lombardo; la chiusura del lungomare di Ponente nel tratto compreso tra via Don Gnocchi e Via Bondano a Mare. Il provvedimento sarà valido dalle 12 alla mezzanotte di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.