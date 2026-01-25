Maltempo Toscana: leccio cade nel giardino di una scuola nell’Aretino, neve in quota | FOTO

Momenti di paura nel giardino dell’Istituto agrario Vegni di Cortona (Arezzo), noto come le Capezzine, dove il maltempo delle ultime ore, sommato alle piogge dei giorni scorsi, ha provocato la caduta di una storica pianta di leccio. L’albero, simbolo dell’istituto e situato davanti all’ingresso del convitto, è crollato la scorsa notte senza causare feriti. Grande il dispiacere tra studenti e personale. Nei prossimi giorni sono previsti i lavori di rimozione. Intanto nell’Aretino sono arrivate le nevicate in quota, non con l’intensità registrata nelle settimane scorse, ma sufficienti a imbiancare le zone più esposte. Imbiancati i santuari della Verna e di Camaldoli. Neve anche sui principali passi appenninici: Consuma, Calla, Monte Falco e Monte Secchieta.

Per chi si mette in viaggio sono obbligatorie le dotazioni invernali. Le autorità raccomandano prudenza alla guida.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.