Maltempo Toscana, si alza il livello dei fiumi

Precipitazioni localmente intense interessano gran parte della Toscana, con particolare intensità sulle zone settentrionali. Sono previste piogge anche nelle prossime ore. Il sistema di Protezione Civile della Toscana è attivo. Le piogge in corso tra la Toscana nordoccidentale e l’Appennino Tosco-Emiliano stanno causando incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della Toscana settentrionale e dell’Appennino emiliano: il torrente Brana ad Agliana (PT) ha superato il secondo livello di criticità. Anche l’Ombrone Pistoiese ha superato il secondo livello di criticità a Ponte alle Vanne (PO).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.