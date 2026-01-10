Maltempo, Toscana tra mareggiate e gelo: emessa un’allerta gialla

E’ ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio. Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica 11 gennaio, dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.