Maltempo Trieste: ghiaccio e bora mettono in ginocchio la viabilità

Le recenti nevicate, accompagnate da un sensibile calo delle temperature e da forti raffiche di bora, hanno creato una situazione di forte criticità sulla rete stradale della provincia di Trieste. Le condizioni meteorologiche avverse hanno favorito la formazione di pericolose lastre di ghiaccio, soprattutto nelle aree periferiche e sull’altopiano carsico, rendendo la circolazione estremamente difficoltosa. I tratti maggiormente interessati sono stati quelli di Trebiciano, Basovizza e viale Miramare, fuori dal centro cittadino. Proprio a Trebiciano si è verificato l’incidente più grave, lungo il Raccordo autostradale 13 della A4: 2 autovetture e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un violento scontro, con una macchina ribaltata. Il bilancio è di 3 feriti, fortunatamente non gravi, ma con danni ingenti ai veicoli.

Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, operatori del 118, personale Anas e Protezione civile. Durante le operazioni di soccorso, anche un’ambulanza ha riportato danni a causa del ghiaccio sulla carreggiata. La superstrada è stata temporaneamente chiusa, causando pesanti disagi al traffico. Altri incidenti si sono registrati in viale Miramare e a Basovizza, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

