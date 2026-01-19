Maltempo Tunisia: piogge torrenziali colpiscono Soliman, rischio allagamenti lampo sulla costa nord-orientale | VIDEO

La mattinata odierna si apre con uno scenario di maltempo intenso su Soliman, località costiera del nord-est della Tunisia, dove è in atto una fase atmosferica a forte componente convettiva. Le precipitazioni, a tratti estremamente intense, si stanno concentrando in intervalli temporali molto brevi, configurando un quadro tipico dei temporali a sviluppo rapido in ambiente caldo-umido mediterraneo. Dal punto di vista meteorologico, la situazione è favorita da una combinazione di aria mite e ricca di umidità nei bassi strati e da un assetto barico che stimola linee di convergenza costiere. Questi elementi contribuiscono alla formazione di celle temporalesche compatte, capaci di generare rain-rate orari molto elevati e accumuli significativi in pochi minuti. In simili condizioni, anche rovesci di durata relativamente breve possono produrre effetti rilevanti al suolo, soprattutto in ambito urbano.

Nel corso delle ore mattutine, l’interazione tra il flusso marittimo e le brezze locali può favorire la rigenerazione delle celle temporalesche sul medesimo settore costiero. Questo aumenta il rischio di cloudburst, ovvero precipitazioni improvvise e violente, accompagnate da rapida riduzione della visibilità, difficoltà alla circolazione e allagamenti lampo nelle aree più vulnerabili, come sottopassi, strade a scarsa pendenza e zone con drenaggio limitato.

Un aspetto critico dell’episodio in atto è la forte irregolarità spaziale delle piogge. In contesti convettivi come questo, differenze anche marcate possono verificarsi su distanze molto ridotte: quartieri colpiti da piogge torrenziali possono confinare con aree che sperimentano intensità decisamente inferiori o pause temporanee. Questa variabilità rende particolarmente complessa la gestione del rischio e richiede un’attenzione costante.

Dal punto di vista operativo, la priorità è il monitoraggio in tempo reale dell’evoluzione dei temporali. L’integrazione tra osservazioni radar, dati pluviometrici e segnalazioni dal territorio risulta fondamentale per valutare l’impatto immediato dei fenomeni e per individuare eventuali criticità idrauliche o idrogeologiche in rapido sviluppo. Qualora nuovi nuclei convettivi dovessero organizzarsi o persistere nelle ore successive, il livello di attenzione dovrà rimanere elevato anche oltre la mattinata.

In sintesi, l’episodio in corso su Soliman rappresenta un classico esempio di maltempo convettivo costiero, dove l’intensità delle piogge, più che la loro durata, costituisce il principale fattore di rischio. Uno scenario che conferma quanto, in contesti mediterranei, anche brevi temporali possano trasformarsi rapidamente in situazioni di impatto significativo sul territorio.