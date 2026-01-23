Maltempo Turchia, flash flood a Kuşadası: piogge torrenziali e inondazioni sotto l’influenza del ciclone mediterraneo Harry | VIDEO

Nel corso della mattinata odierna la fascia costiera della Turchia occidentale, in particolare Kuşadası e l’area urbana e collinare di Aydın, è stata investita da un episodio di precipitazioni estremamente intense che ha prodotto allagamenti improvvisi e criticità diffuse alla viabilità. In pochi minuti, strade cittadine e arterie di collegamento si sono trasformate in veri e propri canali di scorrimento, con veicoli trascinati dalla corrente e numerosi interventi di emergenza da parte delle autorità locali.

Un nubifragio concentrato in tempi brevissimi

Le prime ricostruzioni indicano che l’evento si è sviluppato in un arco temporale inferiore alla mezz’ora, una dinamica tipica dei nubifragi a impatto rapido, in cui l’intensità della pioggia supera di gran lunga la capacità di assorbimento del suolo e dei sistemi di drenaggio urbano. Sottopassi, zone depresse e quartieri prossimi ai corsi d’acqua minori sono stati i più colpiti, con deflussi superficiali violenti che hanno reso impraticabili numerosi tratti stradali. In diversi casi gli automobilisti sono rimasti bloccati nei veicoli, mentre fango e detriti hanno invaso carreggiate e marciapiedi.

Il contesto meteorologico: l’eredità del ciclone “Harry”

Dal punto di vista sinottico, l’episodio si inserisce nella fase orientale del ciclone mediterraneo “Harry”, un sistema depressionario che nei giorni precedenti ha colpito duramente il Mediterraneo centrale, causando piogge eccezionali su Sicilia e Sud Italia. Con il progressivo spostamento del minimo verso levante, la Turchia occidentale si è trovata lungo una linea di confluenza tra aria mite e molto umida nei bassi strati e infiltrazioni più instabili in quota, un assetto ideale per lo sviluppo di celle temporalesche convettive intense e localizzate.

L’orografia costiera e collinare dell’area di Aydın ha ulteriormente amplificato il fenomeno, favorendo la concentrazione delle precipitazioni e accelerando il deflusso verso i settori urbanizzati.

Un evento oltre la normalità stagionale

Gennaio è tradizionalmente uno dei mesi più piovosi per Kuşadası, ma ciò che rende l’episodio odierno anomalo non è tanto il quantitativo complessivo, quanto la violenta concentrazione temporale della pioggia. Questo tipo di eventi risulta particolarmente dannoso perché non lascia margini di adattamento alle infrastrutture urbane, progettate spesso per piogge più distribuite nel tempo.

Vulnerabilità urbana e prospettive future

L’alluvione lampo che ha colpito Kuşadası rappresenta l’ennesima conferma della fragilità idrogeologica delle città costiere del Mediterraneo orientale, dove urbanizzazione intensa, topografia sfavorevole e sistemi di drenaggio insufficienti si combinano con fenomeni meteorologici sempre più energetici.

Dal punto di vista meteorologico e climatico, l’episodio rafforza l’importanza di monitoraggi ad alta risoluzione, sistemi di allerta rapida e una pianificazione urbana più resiliente, in un contesto in cui i nubifragi improvvisi invernali stanno diventando una componente sempre più rilevante del rischio meteorologico nel bacino mediterraneo.