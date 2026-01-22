Maltempo Turchia, nevicate eccezionali a Birecik: un raro episodio nel cuore del sud‑est anatolico

Una nevicata intensa e scenografica ha trasformato nelle ultime ore il paesaggio di Birecik, nel sud-est della Turchia, offrendo immagini tanto suggestive quanto meteorologicamente insolite. La cittadina, affacciata sulla valle dell’Eufrate e inserita in un contesto climatico tipicamente semi-arido, si è risvegliata sotto una coltre bianca ben visibile, un evento che esula nettamente dalla normalità climatica locale. In questa parte della provincia di Şanlıurfa, la neve rappresenta un fenomeno raro, spesso limitato a brevi episodi coreografici senza accumulo al suolo. Le statistiche climatiche mostrano come, in molti inverni, le giornate con neve siano assenti o ridotte a singoli eventi marginali. Per questo motivo, una nevicata in grado di imbiancare strade e superfici urbane assume un valore di rilievo dal punto di vista meteorologico e climatologico.

Dal punto di vista dinamico, l’episodio sembra riconducibile a un rovescio nevoso convettivo, caratterizzato da fiocchi di grandi dimensioni, intensità elevata e accumulo rapido. Tali configurazioni si sviluppano quando una massa d’aria fredda di origine continentale riesce a spingersi fino al sud-est anatolico, entrando in contatto con sacche di umidità presenti lungo il corso dell’Eufrate. L’interazione tra aria molto fredda nei bassi strati e umidità residua favorisce la nascita di celle convettive capaci di scaricare neve intensa, seppur per periodi generalmente brevi.

Negli ultimi anni, alcune irruzioni polari particolarmente incisive hanno dimostrato come anche aree tradizionalmente secche possano essere coinvolte da fenomeni invernali fuori scala. In questo contesto, l’evento osservato a Birecik rientra a pieno titolo tra le nevicate eccezionali, non tanto per la durata, quanto per la sua anomalia rispetto al clima medio della regione.

Per una località dove l’accumulo nevoso medio stagionale è spesso pari a zero, anche pochi centimetri rappresentano un episodio estremo, capace di attirare l’attenzione e di ricordare come la variabilità atmosferica possa sorprendere anche nei contesti più improbabili.