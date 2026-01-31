Maltempo USA, “ciclone bomba” sulla costa orientale: fino a -33°C in West Virginia, le condizioni peggiorano rapidamente

Oggi circa 240 milioni di persone negli Stati Uniti sono state sottoposte ad allerte per freddo e tempeste invernali, poiché un potente sistema minaccia di portare venti impetuosi, inondazioni e forti nevicate sulla costa orientale, comprese condizioni simili a bufere di neve derivanti da un “ciclone bomba” nel Sud-Est. Le temperature stanno precipitando, mentre decine di migliaia di case e aziende sono ancora senza elettricità a causa della neve e del ghiaccio dello scorso fine settimana che hanno bloccato il traffico, abbattuto alberi e causato oltre 100 morti in tutto il Paese.

Una temperatura minima di -33°C è stata registrata questa mattina in West Virginia, ha affermato Bob Oravec, meteorologo capo del National Weather Service (NWS) di College Park, nel Maryland. Alcune zone degli Appalachi meridionali, delle Carolina e della Georgia potrebbero ricevere da 15 a 25cm di neve, ha aggiunto. Le Carolina potrebbero assistere a condizioni di bufera di neve dovute al ciclone bomba, termine usato da Oravec per descrivere un intenso sistema di tempesta in rapido rafforzamento al largo della costa sudorientale, con forti venti. “Ogni volta che ci sono allerte per freddo o allerte per freddo estremo, è pericoloso stare all’aperto. Possono verificarsi congelamenti”, ha detto Oravec. “Soprattutto nelle zone che hanno o stanno ancora subendo problemi di elettricità, l’esposizione prolungata al freddo non fa bene“.

A Myrtle Beach, nel South Carolina – il cui simbolo ufficiale sono il sole, le palme e un gabbiano – sono previsti 15cm di neve. La città non dispone di attrezzature per la rimozione della neve e le autorità hanno pianificato di “usare ciò che riusciamo a trovare“, ha detto il sindaco Mark Kruea.

Sono previste temperature sotto lo zero fino a febbraio, con forti nevicate nelle Caroline, in Virginia e nel nord-est della Georgia durante il fine settimana, fino a 30cm in alcune parti del North Carolina. Si prevede anche la possibilità di neve dal Maryland al Maine. Si prevede che il freddo gelido raggiunga anche la Florida.

Ancora estesi blackout tra Tennessee e Mississippi

Le temperature si sono avvicinate ai -10°C a Nashville, nel Tennessee, e la frustrazione è aumentata per coloro che hanno trascorso una settimana senza elettricità. Oltre 127.000 case e aziende sono senza elettricità, principalmente in Mississippi e Tennessee, secondo il sito web di monitoraggio delle interruzioni poweroutage.us. Tra queste, oltre 47.000 a Nashville fino a questa mattina ora locale. Il Governatore del Tennessee Bill Lee ha dichiarato di condividere “forti preoccupazioni” con i dirigenti del Nashville Electric Service, aggiungendo che i residenti “hanno bisogno di una tempistica chiara per il ripristino dell’energia elettrica, trasparenza sul numero di elettricisti impiegati e una migliore comprensione di quando i lavori saranno completati nel loro quartiere”. L’azienda elettrica ha difeso la sua risposta, affermando che la tempesta che ha colpito lo scorso fine settimana non ha precedenti.

I funzionari del Mississippi hanno affermato che la massiccia tempesta invernale è stata la peggiore dal 1994. Sono stati aperti circa 80 centri di riscaldamento e le truppe della Guardia Nazionale hanno consegnato rifornimenti tramite camion ed elicottero.

Gli esperti hanno avvertito del crescente rischio di ipotermia. Il congelamento è stato un problema anche nel Sud, dove alcune persone potrebbero non avere indumenti sufficientemente caldi, ha affermato il Dott. David Nestler, specialista in medicina d’urgenza presso la Mayo Clinic in Minnesota.

Più di 100 persone sono morte dal Texas al New Jersey, circa la metà delle quali in Tennessee, Mississippi e Louisiana, durante l’ondata di freddo e neve dello scorso weekend. Mentre alcuni decessi sono stati attribuiti all’ipotermia, si sospetta che altri siano correlati all’esposizione al monossido di carbonio. I funzionari non hanno rilasciato dettagli specifici su alcuni decessi.