Maltempo USA, tempesta di neve: almeno 10 morti a New York City

Una tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi giorni ha causato almeno 10 morti a New York City. Lo ha dichiarato il sindaco della Grande Mela, Zohran Mamdani. “Almeno 10 newyorkesi hanno tragicamente perso la vita dopo essere stati trovati all’aperto“, ha detto Mamdani ai giornalisti. Le autorità non sanno ancora se tutti i casi siano riconducibili all’ipotermia, ha aggiunto. Il primo cittadino ha invitato tutti i residenti alla prudenza e a prendersi cura dei propri vicini. “La città rimane in “code blue”, il che significa che stiamo intensificando le attività di assistenza, effettuando controlli 24 ore su 24 e allentando le tradizionali procedure di accesso ai rifugi per accogliere il maggior numero possibile di newyorkesi“, ha affermato Mamdani.

Il sindaco ha inoltre riferito che la città ha accolto 170 persone senza fissa dimora nei rifugi, togliendole dalla strada. La tempesta ha causato almeno 30 vittime in tutti gli Stati Uniti.