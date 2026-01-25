Maltempo Veneto, a Chioggia chiuso il ponte verso Sottomarina: necessari lavori di ripristino a causa dell’instabilità dei terrapieni

Il sindaco di Chioggia (Venezia), Mauro Armelao, ha annunciato la firma di un’ordinanza per la chiusura urgente degli svincoli del ponte sopra la SS309 Romea che conducono alla frazione di Sottomarina. La decisione – informa una nota del Comune – è dovuta alla situazione di “grave instabilità” dei terrapieni che conducono al ponte, con il conseguente cedimento della sede stradale, in costante peggioramento a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’inizio dei lavori di consolidamento è previsto dalle ore 8:00 di domani, lunedì 26 gennaio, per l’impossibilità tecnica di operare sulla scarpata in condizioni di pioggia battente, situazione che renderebbe instabile il posizionamento dei mezzi d’opera, aggravando il rischio di scivolamento. Si stima che le operazioni di messa in sicurezza avranno una durata di almeno 20 giorni lavorativi.

Chi proviene da Padova o Venezia non potrà proseguire verso Sottomarina, e sarà obbligato a dirigersi verso il Porto; per raggiungere Chioggia o Sottomarina si dovrà proseguire sullo stradone verso i Saloni per entrare in città, oppure svoltare su via Turati per raggiungere Borgo San Giovanni e Sottomarina. Sarà inoltre chiusa la corsia che, affiancando la Romea, riporta in direzione Sottomarina. Le società di trasporto pubblico Arriva Veneto, Actv e Busitalia sono già state informate e stanno predisponendo percorsi alternativi per garantire la continuità del servizio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.