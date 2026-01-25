Maltempo Veneto, continua a nevicare nel Bellunese: chiuse alcune strade

Proseguono le nevicate in Veneto, in particolare sopra gli 800 metri di altitudine, sulla parte alta del territorio bellunese, con accumuli variabili tra 15 e 35cm dai 1000 ai 2000 metri, ma le precipitazioni sono in indebolimento. Veneto Strade comunica che attualmente restano chiuse alcune strade per neve abbondante: la SP149 “di Cima Grappa”, la SP619 “di Vigo di Cadore” tra Casera Razzo e il confine con la provincia di Udine, la SP148 “Cadorna” sul Monte Grappa all’altezza del Rifugio Forcelletto; per tutto il periodo invernale è chiusa la SP33 “di Sauris” al confine della provincia di Udine. Sono in corso le operazioni di sgombero neve e trattamenti antighiaccio.

