Maltempo Veneto, neve sulle Prealpi centro-orientali e sulle Dolomiti: imbiancata anche Cortina | FOTO

Come da previsioni, dalla notte in Veneto sta nevicando in tutta l’area delle zone prealpine centro-orientali e sulle Dolomiti, tra i 1000 e i 1500 metri di quota. Altre nevicate si sono avute a quote più basse in Valbelluna e nei fondivalle prealpini più freddi. Anche Cortina D’Ampezzo si è imbiancata a pochi giorni dall’apertura delle Olimpiadi invernali. Sulla conca ampezzana – secondo i dati dell’Arpav – sono caduti 15 centimetri di neve fresca, mentre è di 12 centimetri l’apporto sul Passo Falzarego, a quasi 2000 metri, e 10 a Ra Valles, sulle Tofane. Sul resto delle Dolomiti settentrionali non sono caduti più di 10 centimetri. Più abbondanti invece le nevicate sulle Dolomiti meridionali, con 25 centimetri ad Alleghe, sulle Pale di San Martino-Taibon e sul Nevegal. Ad Asiago, a Cima XII ne sono infine caduti 28.

Il fenomeno è dato in intensificazione nelle ore centrali e pomeridiane di oggi per poi andare ad attenuarsi. La Protezione Civile regionale ha comunque attivato lo stato di attenzione fino alle 6 di domani mattina. Da domani tornerà il sole, con temperature che risaliranno sopra lo zero.

La neve ha creato disagi e lunghe colonne di auto in Val di Zoldo (Belluno) perché alcune vetture si sono trovate in difficoltà nell’avanzare, non essendo dotate di catene a bordo o di gomme invernali, tanto che a Forno di Zoldo e a Dont sono stati istituiti dei controlli sulle dotazioni invernali di ciascun veicolo diretto sulle piste del Monte Civetta.

