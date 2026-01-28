Maltempo Veneto: tanta neve a Cortina e nel Bellunese, a Venezia il MOSE protegge la città | FOTO

Da questa mattina Cortina e l’intera provincia di Belluno sono interessate da abbondanti nevicate: nelle zone di alta montagna sono stati accumulati fino a 80 centimetri di neve. La neve cade anche nel settore meridionale della provincia, dove in alcuni tratti stradali è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre nel resto della regione si registra pioggia. A Venezia, le previsioni di alta marea sono state confermate: nella notte le barriere del MOSE sono state sollevate per proteggere le aree più basse della città storica dall’allagamento, con livelli di marea superiori ai 115 centimetri. Per stasera è previsto un ulteriore innalzamento fino a 100 centimetri, mentre domani mattina alle 8 la marea potrebbe raggiungere i 105 centimetri.

