Maltempo Venezia: Carnevale a rischio acqua alta fino al 6, Mose pronto

A Venezia alle 10 di domani mattina è previsto un altro picco di marea a 110cm e quindi il Mose verrà molto probabilmente attivato per evitare l’acqua alta in città. La stessa situazione di questa mattina, con 115cm, e anche per la tarda serata di oggi la previsione è quella di una marea sostenuta. Secondo il Centro maree del Comune di Venezia almeno fino al 6 febbraio ci saranno condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. Al momento, anche le previsioni per lunedì 2 febbraio e martedì 3 la stimano tra i 100 e i 105cm, quindi oltre il livello di guardia che fa alzare il Mose. Inoltre, da oggi, primo giorno delle manifestazioni del Carnevale, per motivi di sicurezza il servizio delle passerelle è parzialmente sospeso e lo sarà fino al 18 febbraio compreso, il giorno dopo la conclusione del Carnevale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.