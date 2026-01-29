Maltempo, vento e mare mosso: fermi nel pomeriggio i mezzi veloci da e per Capri

Continuano ad infuriare nel Golfo di Napoli forti raffiche di vento, mentre l’altezza delle onde si è mantenuta come quella di ieri, toccando quasi i tre metri di altezza. Così come si è verificato ieri, i collegamenti marittimi veloci si sono fermati alle 16.30, quando ha mollato gli ormeggi dalla banchina di Capri l’aliscafo della SNAV. A mantenere tutti i collegamenti marittimi tra Capri, Sorrento e Napoli, invece, sono stati i mezzi della società Caremar, rispettando l’intera scaletta degli orari dalla prima corsa per Napoli alle 6.40 all’ultima corsa serale da Calata di Massa alle 19.40.

